Selbstklebende Zellen reparieren kaputte Knorpel

Im ersten Schritt erfolgt die Entnahme winziger Knorpelstücke aus einem gesunden Bereich des Gelenks. Daraus werden im Labor einige Wochen lang in patienteneigenem Blut weitere Zellen gezüchtet und diese in einer zweiten Operation - nun ebenfalls durch Arthroskopie - am beschädigten Teil des Knies angebracht. Das Besondere dabei ist, dass mittels eines neuen Verfahrens („Sphäroidtechnologie“) die Zellen in einer körpereigenen Matrix verpackt werden und selbstständig am Knorpeldefekt haften. Auch schwer zugängliche Stellen können auf diese Weise problemlos erreicht werden. Nicht nur das Fehlen eines künstlichen Trägermaterials auch das schonendere und kürzere OP-Verfahren bringen deutliche Vorteile für den Patienten.