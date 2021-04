„Schwacher Dreier“ für Bürgermeister Georg Willi

Bei einer Fusion wird es auch Opfer geben

Wir wollten von den Innsbruckerinnen und Innsbruckern auch wissen, wie sie zu einer Fusion von FI und ÖVP stehen. Nachdem sich der damalige ÖVP-GR Herwig van Staa mit der Innsbrucker ÖVP überworfen hatte, spaltete er sich 1994 ab und gründete seine eigene Liste. Grundsätzlich sind 48 Prozent für eine „Wiederheirat“ der beiden ÖVP-Listen. Auffällig ist laut Prof. Traweger aber der hohe Anteil bei den betroffenen Wählern: „In der ÖVP- und FI-Wählerschaft sprechen sich 70 Prozent dafür aus. Insgesamt betrachtet würde es damit wieder eine starke bürgerliche Partei in Innsbruck geben, die in der Folge mit Sicherheit die stimmenstärkste wäre und aktuell ein Potenzial von knapp 30 Prozent hätte.“ Gespannt darf man im Fall der Fälle auch auf die Personalentscheidungen sein: Wer wird Spitzenkandidat, Klubobmann bzw. wer findet sich an welcher Stelle auf dieser neuen Liste? „Es wird politische Opfer geben. Die Frage ist: Wer setzt sich durch?“, sagt Traweger.