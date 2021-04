Osterruhe auch auf den Straßen in Oberösterreich

Zu einem Auffahrunfall kam es am Karsamstag gegen 20.30 Uhr auf der Wiener Bundesstraße in Traun. Ein 27-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr dabei mit seinem Pkw Richtung Wels und hielt bei der Kreuzung mit der Adalbert Stifter Straße vor der Ampel bei Rotlicht an. Am Beifahrersitz befand sich eine 25-jährige Slowenin ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land. Dahinter lenkte ein 43-jähriger Linzer seinen Kastenwagen am selben Fahrstreifen. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem der Wagen des 27-Jährigen auf die Nebenfahrbahn geschleudert wurde. Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Alkotest beim Linzer ergab 1,72 Promille.