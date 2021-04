Jugendliche feierten illegale Osterparty in Keller

Verstärkte Kontrollen werden beibehalten

Nach Angaben von Schwaigerlehner wurden, abgesehen von diesem Einsatz, bislang kaum Verstöße gegen den Oster-Lockdown in Niederösterreich verzeichnet. „Es hat ganz wenige Probleme gegeben“, resümierte er am Sonntagvormittag. Die verstärkten Kontrollen werden in den nächsten Tagen beibehalten. Eine Gesamtbilanz über das Osterwochenende soll nach den Feiertagen erfolgen.