40-Jähriger an Corona-Erkrankung gestorben

Sieben-Tages-Inzidenz weiter hoch

Auch wenn sie, wie berichtet, in manchen Bezirken leicht sinkt, die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland ist weiterhin hoch. Aktuell am höchsten ist der Wert im Bezirk Oberwart mit 357, gefolgt von Mattersburg (255) und Oberpullendorf (248). Am niedrigsten ist die Inzidenz weiterhin in der Freistadt Rust mit 151, obwohl sich der Wert seit gestern verdreifacht hat.