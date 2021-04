Ostereier sind eine „krisenfeste Währung“

Die Ostersaison ist für die Familie Schrall in Diendorf, die wohl wichtigste und stressigste Zeit im Jahr. Trotz Corona ist auch heuer das Eier-Geschäft wieder voll angelaufen: „Zuerst war es schon ein wenig schleppender, denn vor allem die Sperren in Tourismus und Gastronomie haben uns bei der Frischware Sorgen bereitet. Mittlerweile hat sich die Nachfrage aber wieder eingependelt, und nun haben auch alle bemerkt, dass Ostern vor der Tür steht“, so Juniorchef Martin Schrall im „Krone“-Gespräch.