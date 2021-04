Einkaufserlebnis kann auch nach der Krise punkten

Doch der Experte sieht darin kein Problem. Joachim Will erstellte für die Europark-Erweiterung eine Verträglichkeits- und Auswirkungsanalyse. In einer aktuellen Stellungnahme nimmt der Gutachter auch die Auswirkungen der Pandemie in den Blick. Sein Fazit: „Die Erweiterung des Shopping Centers ist nach wie vor verträglich“, so Will. Die Krise habe einen Strukturwandel beschleunigt, der ohnehin stattgefunden hätte. „Es gab schon vor Jahren Prognosen, dass viele Geschäfte aufgrund der Online-Entwicklung stationär aufgegeben werden. Das passiert jetzt schneller“, erklärt Will. Davon seien Einkaufszentren ebenso betroffen.