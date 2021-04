Microsoft liefert 120.000 HoloLens-Brillen an Army

„Wie ‘Call of Duty‘“

Das System nutze außerdem Augmented Reality und maschinelles Lernen, um eine „lebensechte Mixed-Reality-Trainingsumgebung zu erschaffen“, in der der Nahkämpfer vor dem Einsatz gegen einen Gegner üben könne, so das Pentagon weiter. Ein CNBC-Mitarbeiter hatte bereits 2019 einen ersten Blick auf IVAS werfen können. Er beschrieb die Verschmelzung von virtueller und „echter“ Realität damals mit den Worten: „Es war fast wie ein echtes Spiel von ‘Call of Duty‘.“