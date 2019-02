Mixed-Reality-Brille: Microsoft zeigt „HoloLens 2“

Mit der „HoloLens 2“ hat Microsoft im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona die zweite Generation seiner Mixed-Reality-Brille vorgestellt. Sie richtet sich an Unternehmenskunden und soll gegenüber dem ersten Modell nebst verbessertem Tragekomfort mit einem doppelt so großen Sichtfeld auftrumpfen. „HoloLens 2“ soll im Laufe des Jahres zunächst in den USA, Japan, China, Deutschland, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland zu einem Preis von 3500 US-Dollar (rund 3080 Euro) verfügbar sein.