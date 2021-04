Easter Eggs: Diese Geheimnisse versteckt Google

Wandelbarer Pegman

Als äußerst wandelbar entpuppt sich auch der Pegman, jenes gelbe Männchen, mit dem Nutzer auf Google Maps in die Street-View-Ansicht wechseln können: Zieht man es etwa auf eine Straße in der Area 51, wechselt das Icon in ein Ufo, am Buckingham Palace verwandelt es sich in die Queen, auf Hawaii in eine Meerjungfrau und am schottischen Loch Ness in das berühmte See-Ungeheuer.