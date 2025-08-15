Feuer in Hütte: Mann trug Kinder ins Freie

Eine Hütte auf einem Freizeitgelände für Naturisten in Alkoven (Bezirk Eferding in Oberösterreich) ist am Freitag in Brand geraten. Sechs Personen wurden leicht verletzt, darunter vier Kinder.
Laut Polizei dürfte ein bisher Unbekannter das Feuer um 1 Uhr fahrlässig verursacht haben. Zunächst brannte es vor der Hütte eines 45-Jährigen aus Wels, dann griffen die Flammen auf das Gebäude über.
Der Mann bemerkte das Feuer und trug seine Kinder im Alter von acht und fünf Jahren ins Freie.
Der Vater und seine zwei Kinder schliefen im ersten Stock in einer Schlafkoje, als der Brand ausbrach. Sie erlitten leichte Verletzungen.
Ebenso leicht verletzt wurden ein 31-jähriger Wiener und seine beiden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, die in einer benachbarten Hütte schliefen. Der 45-Jährige hatte das Feuer mit einem Feuerlöscher bereits nahezu gänzlich gelöscht, als die Feuerwehr eintraf.
