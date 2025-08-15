Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es war Brandstiftung

Feuer in Hütte: Mann trug Kinder ins Freie

Oberösterreich
15.08.2025 08:56
Sechs Leichtverletzte forderte ein Brand in Oberösterreich. Symbolbild
Sechs Leichtverletzte forderte ein Brand in Oberösterreich. Symbolbild(Bild: P. Huber)

Eine Hütte auf einem Freizeitgelände für Naturisten in Alkoven (Bezirk Eferding in Oberösterreich) ist am Freitag in Brand geraten. Sechs Personen wurden leicht verletzt, darunter vier Kinder. 

0 Kommentare

Laut Polizei dürfte ein bisher Unbekannter das Feuer um 1 Uhr fahrlässig verursacht haben. Zunächst brannte es vor der Hütte eines 45-Jährigen aus Wels, dann griffen die Flammen auf das Gebäude über.

Der Mann bemerkte das Feuer und trug seine Kinder im Alter von acht und fünf Jahren ins Freie.

Lesen Sie auch:
Nachdem eine Mülltonne in der Eibenstraße angezündet worden war, kam die Polizei auf die Spur ...
Serie in Wels
Brandstifter sind zwischen 10 und 15 Jahre alt
14.08.2025

Der Vater und seine zwei Kinder schliefen im ersten Stock in einer Schlafkoje, als der Brand ausbrach. Sie erlitten leichte Verletzungen.

Ebenso leicht verletzt wurden ein 31-jähriger Wiener und seine beiden Kinder im Alter von sechs und acht Jahren, die in einer benachbarten Hütte schliefen. Der 45-Jährige hatte das Feuer mit einem Feuerlöscher bereits nahezu gänzlich gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
140.420 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
114.485 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wien
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
110.266 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Krankenstand darf der Installateur offiziell in seine Heimat Mazedonien reisen.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1725 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1538 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
967 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Oberösterreich
Es war Brandstiftung
Feuer in Hütte: Mann trug Kinder ins Freie
Zahlen steigen an
Viele sind wegen psychischer Probleme untauglich
Krone Plus Logo
Wirbel am Attersee
Anrainer droht bei Hundebadeplatz mit Anzeigen
Krone Plus Logo
Am Hallstättersee
Wildparker verursachen auf Badeplatz Mülllawine
Serie in Wels
Brandstifter sind zwischen 10 und 15 Jahre alt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf