Wirte im Ländle rüsten sich für den Osteransturm

Wer sich für das Osterwochenende noch freitesten möchte, muss womöglich einigen Aufwand auf sich nehmen: Die Teststraßen in den Ballungsräumen sind schon jetzt größtenteils ausgebucht, freie Kapazitäten gibt es noch in der Peripherie. Viel deutet darauf hin, dass die Vorarlberger Gastronomiebetriebe über Ostern regelrecht überrannt werden. Willi Liepert, Inhaber der Bregenzer „Wunderbar“, rechnet jedenfalls mit einem arbeitsintensiven Wochenende: „Der Zulauf dürfte enorm sein - viele Einheimische werden einkehren wollen, dazu kommen noch die Studenten und Gäste aus den Bundesländern.“ Sorgenvoller Zusatz: „Ich hoffe, dass alles in geordneten Bahnen verlaufen wird und sich alle diszipliniert verhalten.“