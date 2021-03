Syrischer Flüchtling gibt Bundestagskandidatur auf

„Kandidatur zeigte, was für Geflüchtete möglich ist“

Seine Kandidatur habe gezeigt, dass man strukturellem Rassismus entgegentreten und Betroffenen helfen müsse, so Alaows. Trotz des bitteren Ausgangs sieht er auch positive Aspekte seiner Kandidatur: Die „große öffentliche Aufmerksamkeit“ dafür habe gezeigt, „was für uns, geflüchtete Menschen, möglich sein kann“. Seine Kandidatur als Direktkandidat für die Grünen in einem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl 2021 hatte er auf Twitter angekündigt (sieh Video unten).