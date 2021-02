Syrischer Flüchtling will in deutschen Bundestag

Tareq Alaows ist vor fünf Jahren über die Balkanroute nach Deutschland geflüchtet. Nun will der 31-Jährige als erster Flüchtling aus Syrien in den deutschen Bundestag einziehen. Der Grünen-Politiker will „Hunderttausenden Menschen, die auf der Flucht sind und hier mit uns leben, eine politische Stimme geben“. Alaows Ankündigung auf Facebook (siehe Video oben) hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.