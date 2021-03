Baby Hanna wurde auf die Normalstation verlegt

„Die kleine Hanna konnte auf die Normalstation im Kepler Uniklinikum verlegt werden“ – diese Nachricht sorgt für große Erleichterung bei der Polizeifamilie in Oberösterreich. Denn: Hanna ist das Kind eines Polizisten aus Graz. Als man in Oberösterreich vom schrecklichen Schicksal und der bevorstehenden Operation im Linzer Kepler Uniklinikum hörte, organisierten Polizeisprecher Michael Babl und Wolfgang Rittberger, Obmann Polizeiunterstützungsverein OÖ innerhalb weniger Stunden eine Wohnung in Linz für den Kollegen und seine Familie.