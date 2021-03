SPÖ-Chefin für mehrwöchigen Lockdown in Österreich

FPÖ will Volk über Corona-Politik abstimmen lassen

Die FPÖ will unterdessen die Bevölkerung über die Grundsätze der Corona-Politik abstimmen lassen. Denn die Bewältigung der Krise könne nur dann erfolgreich gelingen, „wenn es eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung für die getroffenen Maßnahmen gibt“, meinte Hofer. „Sind Sie bereit, weitere Lockdowns mitzutragen? Sind Sie für einen ,Grünen Pass‘? Sollen Handel, Gastronomie und Kulturbetriebe in der Pandemie grundsätzlich geöffnet bleiben?“, könnten nach den Vorstellungen Hofers die Fragen lauten.