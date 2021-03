Wien, NÖ, Burgenland: Rätseln um Oster-Lockdown

Auch der Rest Österreichs betroffen

Eine solche Reisebeschränkung würde allerdings nicht nur die Bewohner von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland betreffen, denn auch die Einreise in die Ostregion ist nur im Fall der oben genannten Ausnahmen erlaubt. Sprich: Für in Wien lebende Kärntner oder Steirer könnte Ostern zu Hause ins Wasser fallen bzw. auch für Rückkehrer in die Bundeshauptstadt gewisse Probleme mit sich bringen. Allerdings stellt sich hier die Frage der Umsetzung bzw. der Kontrolle. Auch wie mit Inhabern eines Zweitwohnsitzes in den Bundesländern verfahren wird, ist noch unklar.