Streit ließ eine Cannabis-Indooranlage hochgehen

Die Beamten der Polizeiinspektion in Hohenems wurden zu einem Hausstreit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 36-jährigen Frau gerufen. Im Zuge dessen stellten die Polizisten ein Glas mit Cannabiskraut fest. Bei der gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung wurden neben den Drogen (271 Gramm) auch 4440 Euro in bar sichergestellt.



Plantage wurde am Nebenwohnsitz entdeckt

Als das Auto des Mannes durchsucht wurde, fanden die Beamten Rückstände von Cannabispflanzen, die auf eine erst kürzlich stattgefundene Ernte schließen ließen. Deshalb wurde auch der Nebenwohnsitz in Lorüns durchsucht, wo weitere 134 Gramm und eine abgeerntete Indoor-Plantage entdeckt wurden.

Der 35-Jährige wollte außerdem vor der Polizei flüchten und schlug dabei einen Beamten, der ihn daran hindern wollte. Er lief über die Bahngleise Richtung Lustenau, wo er dann erneut festgenommen wurde. Der Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.