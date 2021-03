Malin hielt für Liechtensteiner den Kopf hin

Ob er am Mittwoch gegen Island wieder aufläuft, könne Malin noch nicht sagen, erklärt er schmunzelnd weiter. „Team-Trainer Stocklasa und Dornbirn-Coach Mader werden das noch besprechen. Mal schauen, was sie ausverhandeln.“ Seine überstandene Adduktorenverletzung hat sich jedenfalls nicht wieder verschlimmert, ein gutes Zeichen. „Nach dem letzten Spiel habe ich es ein wenig gespürt, aber am nächsten Tag war es wieder weg.“ Mit der Leistung seiner Liechtensteiner (0:1 Armenien/0:5 Nordmazedonien) ist Malin auch zufrieden: „Dafür, dass neun von elf Spielern seit November keine Matches mehr gemacht haben, war das doch ganz in Ordnung!“