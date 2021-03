„Mit Platz zwei ging ein Traum in Erfüllung“

Auch wenn die letzten Saisonrennen gelaufen sind - noch will Skibergsteiger Daniel Zugg seine „Arbeitsgeräte“ nicht in den Keller stellen. Am Montag ging es für den Montafoner bei strahlendem Sonnenschein auf die 2827 Meter hohe Drusenfluh im Rätikon. Für Daniel - trotz der technischen Schwierigkeiten des Berges - eine „Genuss-Tour“, bei der auch etwas an Zeit blieb, um die abgelaufene Saison ein wenig Revue passieren zu lassen.