Hundeabnahme: Halterin will nun Tierheimanzeigen

Verätzte Haut, aufgeschürfte Mäuler, Bisswunden, Parasitenbefall: Einsatzkräfte und Tierschützer schlugen beim Anblick der sieben Hunde in einem Haus im Bezirk Zwettl die Hände vors Gesicht. Dazu gab es in dem Gebäude nicht einmal fließendes Wasser, der Boden war so verdreckt, dass die Tiere keinen Platz zum Hinlegen hatten. Eine Nachbarin brachte, wie berichtet, den Fall ins Rollen, weil ein Vierbeiner ausgebüxt und zur ihr gelaufen war.