20 Impfwillige wurden in Vorarlberg heimgeschickt

Verimpfung von 8400 Dosen

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher teilte unterdessen mit, dass die Corona-Schutzimpfungen in Vorarlberg am Mittwoch fortgesetzt werden. Bis Sonntagabend stünden 8400 Dosen zur Verfügung, immunisiert werde mit allen drei bisher zugelassenen Impfstoffen. 6000 Personen sollen ihre Erstimpfung erhalten, 2400 die notwendige zweite Schutzdosis. Aktuell sind in Vorarlberg bisher knapp 54.000 Personen geimpft worden, das sind 16,25 Prozent der Impfberechtigten. Fast 25.800 von ihnen sind schon zweimal geimpft worden.