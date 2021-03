Ein buntes Osterfest trotz Ost-Lockdown

Spannende Ostereiersuche

So bieten etwa die Esterházy Betriebe noch bis einschließlich morgen, Mittwoch, eine Ostereier-Suche an. Die „OstersucherEI“ kann im Schloss Esterházy in Eisenstadt, auf der Burg Forchtenstein sowie im Schloss Lackenbach, oder gleich an allen drei Standorten, gebucht werden. Vor Ort können die Kinder Ostereier suchen, damit Punkte sammeln und anschließend zu Hause spannende Fragen in der Online-Osterrallye lösen. Damit alle Sicherheits- und Abstandsregeln bestmöglich eingehalten werden können, müssen Tickets vorab online gekauft werden. Bei der Bestellung werden dann Timeslots vergeben, so wird der Kontakt zu anderen Besuchern vermieden.