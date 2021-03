Viel zu wenige Erstimmunisierungen verimpft

Gute Nachrichten aus dem Leiblachtal

Dabei wäre es eigentlich ein Gebot der Vernunft, dass sich insbesondere jene Gruppen, die aufgrund ihrer Tätigkeit einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, impfen lassen - nicht zuletzt um andere zu schützen. Bei den Lehrern verhält es sich ähnlich: Laut Rüscher hätten sich bisher nur verhältnismäßig wenige Lehrerinnen und Lehrer im Vormerksystem angemeldet. Dabei waren es die Lehrkräfte selbst, die in der vergangenen Woche in einem offenen Brief an die Landesregierung die Aussetzung der Impfpriorisierung für ihre Berufsgruppe harsch kritisiert hatten.Gute Nachrichten gibt’s indes aus dem Leiblachtal: Seit Mittwoch haben sich in Vorarlbergs „Corona-Problemregion“ über 14.400 (!) Menschen testen lassen, nur in zwölf Fällen war das Ergebnis positiv. Es spricht also viel dafür, dass die Ausreisebeschränkungen bald wieder aufgehoben werden.