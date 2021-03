Brooke Shields: Durch Erfolg zur Außenseiterin

„Keine Sonderbehandlung“ für Shields

Irgendwann sei dieses Verhalten ihren Mitschülern allerdings „langweilig“ geworden, so die Schauspielerin laut „Bang“ weiter. „Dann fingen wir an, gemeinsam zu lernen und wenn ich bei einem Test gut abschnitt, bewies ich ihnen, dass ich keine Sonderbehandlung bekam“, fügte Shields im Gespräch mit dem „Tea with Twiggy“-Podcast hinzu. Nach und nach habe sie ihren Klassenkameraden somit bewiesen, dass sie kein verzogener Hollywoodstar war.