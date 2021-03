Hilary Duff ist wieder Mama geworden

Banks ist nun große Schwester!

Zu einem weiteren Foto ihrer Tochter Banks schrieb Duff: „Ich bin eine große Schwester! Seht euch an, was ich davon halte.“ Der Schnappschuss zeigt die Zweijährige in der Badewanne. Ob sie sich wirklich über ihr kleines Schwesterchen freut? Jedenfalls schaut Banks doch ein wenig genervt in die Kamera.