Akt um Bischof Alois Schwarz veröffentlicht

Mensagut ist Bischofs Privatschatulle

Und darin ist nun schwarz auf weiß das zu lesen, was Kircheninsider von Anfang an gesagt hatten: Das Mensalgut des Gurker Bischofs ist seine Privatschatulle. Was er damit macht, ist Sache des Bistums. Und die Sache des Bistums geht den Rechtsstaat nichts an: „Innere Angelegenheiten der katholischen Kirche sind der Überprüfung durch staatliche Organe entzogen.“ Zurückzuführen ist diese Trennung zwischen Kirche und Staat auf das Konkordat von 1933, einem verbindlichen Staatsvertrag, der mit dem Ständestaat 1934 in Kraft trat.