Retter: „Die Strömung drohte das Kind mitzureißen“

Es war nur noch eine Frage von Sekunden, bis die Donau-Strömung eine 14-jährige Irakerin mitreißt, die am Samstag in Puchenau ins kalte Wasser gefallen war. Robin Kapfer (32) sprang daraufhin kurzerhand selbst in den Strom, packte die in Panik geratene Nicht-Schwimmerin am Arm und zog sie ans Ufer.