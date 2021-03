Ein Klima(kteriums)problem nicht nur für Frauen

Einen unglaublichen Fall von Männer-Diskriminierung gibt es bei Oberösterreichs Grünen zu enthüllen:Frauen - an der Spitze Noch-Abgeordnete Maria Buchmayr und ihre Mitarbeiterin Sabine Traxler - haben mit anderen Frauen eine Klimawandel-Broschüre für Frauen gemacht, in der Frauen weniger Schuld am Klimawandel als Männern gegeben wird! Und Kritik am Patriarchat, also der Herrschaft alter, weis(s)er Männer, gibt’s dazu auch noch!