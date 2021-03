Wie wird unser Leben nach der Seuche sein?

Die eigenen vier Wände sind wichtiger

Ebenso der Trend, sich in die eigenen vier Wände – diese möglichst „aufgemöbelt“ – zurückzuziehen, wurde und wird immer stärker. Wir werden immer mehr zu einer individuellen, heterogenen Rückzugsgesellschaft. Wobei auch in der Pandemie gelernte Verhaltensweisen hängen bleiben werden. Eiselsberg: „Ich denke, das größte Fragezeichen ist das Sozialverhalten. Haben wir uns das Abstandhalten nun antrainiert? Werden wir mit anderen Personen in engen Innenräumen eher nicht in Kontakt treten?“