Die digitale Gesellschaft als begehbarer Kunstraum

Es ist noch nicht lange her, da brauchte es ausreichend Kleingeld und eine Telefonzelle, um Bekannte am anderen Ende der Stadt zu erreichen. Heute liegt die ganze Welt digital in unserer Hand: Ressourcen wie Wasser, Luft oder auch Erdöl wurden um ein ebenso wertvolles Gut erweitert: Daten. Sie sind immer und überall um uns. Eine aktuelle Statistik etwa besagt, dass schon gut 30 Prozent der Beziehungen, die Menschen eingehen, vom Algorithmus einer Dating-App mitbestimmt werden.