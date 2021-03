Corona-Sterbezahlen: Noch kein „Impfeffekt“

155 Menschen starben laut Statistik in der Vorwoche insgesamt an den Folgen des Coronavirus. Das ist mehr als in der Woche davor, allerdings um elf Prozent niedriger als in der zweiten Februarwoche, als 174 Todesfälle verzeichnet werden mussten. Sehr ähnlich verhielt es sich in diesen Zeiträumen mit der Zahl der Todesopfer ab 85 Jahren. In der zweiten Februarwoche waren es 34 pro 100.000 Einwohner, danach merklich mit bis zu 21 merklich weniger. Nun steigen die Werte wieder.