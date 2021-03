Armeefeuer tötet 5 Elefanten im kenianischen Busch

Mehr als 1000 Soldaten der britischen Armee nehmen derzeit in Kenia an Militärübungen teil. Einige Kameraden wollten sich am Mittwoch in der Nähe des Truppenübungsplatzes Lolldaiga mit einem Campingkocher eine Mahlzeit zubereiten. Eine Flamme schlug auf trockenes Gras über, in kurzer Zeit wüteten auf einer Fläche von etwa 8000 Hektar verheerende Brände. Vier Elefanten fielen dieser Leichtsinnigkeit zum Opfer.