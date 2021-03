Zwei Stunden Wartezeit beim neuen Corona-Testbus

Bis zu 50 Leute am Vormittag

Der Wartberger Bürgermeister Franz Karlhuber berichtet der „Krone“: „Allein am Vormittag waren sicher 40 bis 50 Leute zum Testen beim Bus. Wir haben gemerkt, dass viele doch nicht so mobil sind, wie man annehmen täte. Wir haben ja in Kirchdorf und im Schloss Kremsegg in Kremsmünster zwei Teststraßen. Beide Standorte sind jeweils etwa sechs Kilometer entfernt.“