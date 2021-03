Linzerin von Nachbarin mit Pistole bedroht

„Bitte helfen Sie uns. Meine Nachbarin hat mich mit einer Schusswaffe bedroht“ - ein verängstigter Linzer schlug am Mittwoch gegen 15 Uhr bei der Polizei Alarm. Auch eine zweite Nachbarin meldete sich, dass sie die Frau mit einer Waffe in der Hand gesehen hatte. Bei der Droherin handelte es sich um eine Bulgarin (47) mit Waffenverbot und diagnostizierter Schizophrenie. Also Feuer am Dach!