WKÖ und ÖGB: „Maßnahmen nicht praxistauglich“

Die beiden Sozialpartner-Spitzen zeigen sich verwundert über die fehlende Einbindung der Sozialpartner in die aktuellen Gespräche und Verhandlungen. Hier erwarte man, dass diese Gespräche in Hinblick auf die finale Ausgestaltung der angekündigten Maßnahmen so rasch wie möglich stattfinden. Seit Beginn unterstütze man die Bekämpfung der Pandemie intensiv und habe bisher wichtige Maßnahmen gemeinsam entwickelt und mitgetragen, wird versichert.