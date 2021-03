Kind von Baum erschlagen: Ermittlungen eingestellt

Bei dem Unfall am 3. Oktober 2020 in Göstling an der Ybbs war die Vierjährige aus dem Bezirk Amstetten ums Leben gekommen, eine Schwester und die Großmutter der Mädchen wurden verletzt. Ermittelt wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Im Fokus der Erhebungen stand die Freigabe der Erlebniswelt nach einer Sicherheitsbegehung gegen 12 Uhr. Zuvor war das Mendlingtal aufgrund des Sturmes gesperrt gewesen. Die Vierjährige wurde nach der Öffnung des Areals gegen 13.45 Uhr von dem umstürzenden Baum getroffen.