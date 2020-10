Mädchen (4) tot: Jetzt ermittelt die Justiz

Mädchen starb an Unglücksstelle

Marie (Name geändert) war glücklich, weil sie zwei Tage nach ihrem vierten Geburtstag den langersehnten Ausflug mit ihrer gleichaltrigen Cousine, ihrer älteren Schwester (7) und der 72-jährigen Oma machen konnte. Aber die Familie sollte nie an ihrem Ziel ankommen – die Naturgewalt war stärker. Eine entwurzelte Fichte krachte in die Tiefe und erfasste Marie mit voller Wucht. Ihre Oma, zwei Wanderer und selbst die Rettungskräfte – die sich erst den Weg mit weiteren umgestürzten Bäumen freiräumen mussten – konnten die Kleine nicht retten. Sie starb an der Unglücksstelle.