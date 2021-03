Testpflicht für Virgen bis 1. April verlängert

„Die Lage in den betroffenen Gemeinden wurde und wird laufend analysiert. Für Matrei in Osttirol zeigt sich beim Infektionsgeschehen ein Trend nach unten - die 7-Tages-Inzidenz ist von über 1000 vor einer Woche auf derzeit 817 gesunken. Die Testverpflichtung läuft deshalb mit dem morgigen Donnerstag aus. Als Vorsichtsmaßnahme wird ein verstärktes Testangebot in Matrei vorerst beibehalten. Die Bevölkerung ist nach wie vor aufgerufen, sich vorsorglich vermehrt testen zu lassen. Das Infektionsgeschehen in Virgen befindet sich hingegen mit einer zuletzt weiter angestiegenen 7-Tages-Inzidenz von 1122 weiterhin auf einem hohen Niveau, weshalb wir die Beibehaltung der gewählten Maßnahmen beschlossen haben“, informiert Osttirols Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Bestehende Testangebote in Virgen bleiben aufrecht. Das Testangebot im Tourismusbüro Virgen wird zeitlich um eine Stunde auf täglich 17 bis 20 Uhr verlängert. Bei der Testverpflichtung und den stichprobenartig durchgeführten Kontrollen sollte beachtet werden, dass es durch die Kontrollen zu Verzögerungen kommen kann, insbesondere ist dies bei der Anreise zu den Bahnhöfen bzw. öffentlichen Verkehrsknotenpunkten einzuplanen. Um die Kontrolle durch die Polizei zu beschleunigen, ist es hilfreich, die Testergebnisse jeweils bereitzuhalten. Der erforderliche Coronatest kann nach wie vor überall gemacht werden - der Testort ist nicht an die entsprechende Gemeinde geknüpft.