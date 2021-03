Nach „zehn Halbe Bier“ zwei Skulpturen versenkt

Künstler Manfred Kielnhofer sorgt mit seinen Figuren, „Wächter der Zeit“ genannt, immer wieder für Schlagzeilen. Um den künstlerischen Wert oder die Aussage hinter den Wächtern ist es dem 46-Jährigen, der nun wegen dauernder Sachentziehung in Linz vor dem Richter stand, aber gar nicht gegangen. Er sei an diesem Tag frustriert gewesen, wegen der Stimmung an seiner Arbeitsstelle, aber auch weil seine Tochter Geburtstag hatte und er nicht bei ihr war. Den Frust wollte er anscheinend mit Alkohol wegspülen. „Mindestens zehn Halbe Bier, wahrscheinlich mehr“, sollen es gewesen sein, bevor er auf die „Wächter der Zeit“ am Urfahraner Donauufer traf.