Nach Tötung auf Verlangen wird kein Mord angeklagt

Es war am 26. September, als Christoph H. in die Polizeistation Lenaupark kam und den verblüfften Beamten erklärte, seinen lebensmüden Freund Alexander L. auf dessen Wunsch getötet zu haben. Bei einer Nachschau in der Wohnung des 36-Jährigen fanden die Polizisten tatsächlich die Leiche des 29-Jährigen. Eine Obduktion ergab, dass L. mit einer Decke und einem Polster erstickt worden war.