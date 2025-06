Wo trotz Hitze derzeit keine Abkühlung erlaubt ist

Maximal 200 Personen

„Bitte durchzählen!“, heißt es im Kuenringerbad in Dürnstein. Um die Wasserqualität nicht zu beeinträchtigen, dürfen sich heuer nur mehr maximal 40 Personen gleichzeitig im Wasser aufhalten, pro Tag sind nur 200 Besucher zugelassen. Das Bad-Personal kontrolliere diese Begrenzungen aktiv, wie es in der Wachau-Gemeinde heißt. Der Hintergrund: In den vergangenen Jahren musste das vollbiologische Bad immer wieder wochenlang gesperrt werden, der Unmut wurde immer größer. Auch stärkere Pumpen sind heuer im Einsatz.