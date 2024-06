Das I AM Hotel Graz lädt ein zur Formel 1 2025

Dieses Wochenende startet die Formel 1 beim Red Bull Ring in Spielberg. Tickets für dieses Jahr sind schon ausverkauft und die Suche nach einer preiswerten aber komfortablen Unterkunft für das Rennwochenende gestaltet sich für einige zum Horror. Mit dem I AM Hotel Graz Seiersberg sind Sie jedoch in kurzer Zeit beim Red Bull Ring in Spielberg.