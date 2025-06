Austria Klagenfurt legt mit zwei Neuzugängen los

Toshevski will nicht in der 2. Liga spielen

„Verträge haben nur die Jungen um Kitz und Stürmer David Toshevski, aber er will nicht in der 2. Liga spielen. Bei Martin Hinteregger habe ich kaum Hoffnungen, dass er bleibt“, erklärt Geschäftsführer Mario Brkljaca. „Aktuell sprechen wir mit Thorsten Mahrer und Flo Jaritz, die wir unbedingt halten wollen.“