Stark! Misolic wehrt drei Matchbälle ab und siegt

Filip Misolic steht in der Qualifikation zum Grand-Slam-Turnier von Wimbledon nach einem veritablen Tennis-Thriller in der zweiten Runde! Beim 4:6, 6:1, 7:5 gegen den Niederländer Guy Den Outen musste Österreichs neue Nummer 1 am Montag im Entscheidungssatz drei Matchbälle des Gegners abwehren.