Terrorgefahr in Österreich durch Lage im Nahost

Neben geheimdienstlichen Aktivitäten schrecken die Schläferzellen auch nicht vor Gewalt zurück. Ein Beispiel: Bei einem vereitelten Anschlag auf Exil-Oppositionelle in Paris führte die Spur ebenfalls in die Donaumetropole. „Operationeller Kommandant“ des Terror-Komplotts war ein früherer Diplomat an der iranischen Botschaft in Wien.