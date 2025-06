Seattle Sounders gegen Paris SG ab 21 Uhr LIVE

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain feierte zum Start zwar eine 4:0-Gala gegen Atletico, hat sich aber in seinem zweiten Gruppenspiel in Los Angeles überraschend dem brasilianischen Vertreter Botafogo 0:1 (0:1) beugen müssen. Nun muss ein Sieg her, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu fixieren.