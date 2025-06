Israel will Krieg gegen den Iran in Kürze beenden

Es stelle sich allerdings die Frage, welche Ziele die iranische Führung nach den Angriffen auf US-Ziele in Katar noch verfolge, hieß es am Montagabend seitens des öffentlich-rechtlichen TV-Senders Kan. Man warte in Israel auf die Entscheidung des obersten Führers der Islamischen Republik, Ali Khamenei, nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen.