„Vodka-Vandalen“ wüteten: Wer zerstörte den Zwerg?

„Wer macht denn bitte so etwas?“ Peter Ebner, Obergärtner des Salzburger Mirabellgartens, kann nur den Kopf schütteln. Er versteht auch am Tag danach die Welt nicht mehr. Unbekannte Vandalen haben in der Nacht auf Montag im beliebten Zwergerlgarten ihr Unwesen getrieben. Sie ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf und rissen eine der bekannten Steinskulpturen um. Der mehr als 320 Jahre alte Zwerg aus feinstem Untersberger Marmor liegt nun am Boden. Der linke Steinfuß ist zerbrochen, ebenso der massive Sockel. „Da braucht es viel Kraft, alleine schafft man das wohl nicht“, meint Ebner.