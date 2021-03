Mieter stehen nun vor der Zwangsräumung

Das bringt viele Mieter in akute Zahlungsschwierigkeiten, bemerkt etwa Barbara Descho von der Fachstelle für Wohnungssicherung: „Der Zulauf ist groß. In den meisten Fällen erreichen wir einen Räumungsaufschub oder eine Ratenzahlung. Die Mietrückstände sind aber viel höher geworden.“ Gibt es keine Einigung, droht die Delogierung, also Zwangsräumung. In der Stadt Salzburg gab es im Februar 2021 96 Delogierungsverfahren mit 31 Räumungsbeschlüssen. Im Februar 2019 waren es 14 Beschlüsse. „Das setzt sich im März fort und wird wohl weiter steigen“, so Günter Österer vom Sozialamt Salzburg, der die Betroffenen berät.